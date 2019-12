Maroc: la photo d’un enfant dormant en classe fait le buzz

Depuis quelques jours, l’indignation est à son comble au Maroc à cause du maintien de l’heure GMT+1. La plupart des Marocains n’ont pas caché leur désarroi face à cette situation et ont même appelé le chef de gouvernement à revenir à l’heure légale.

Ce mardi, une photo a fait le tour de la Toile, montrant un garçon d’environ 7 ans en train de dormir sur une table d’école. Les internautes ont réagi en masse à ce cliché et dénoncé la décision du gouvernement de maintenir l’heure d’été malgré ses conséquences néfastes sur la santé et physique et psychologique des enfants.

«L’heure d’été est un crime à l’encontre de nos enfants», s’est insurgé l’acteur associatif Abdelali Errami sur son compte Facebook. «Ils veulent nous tuer ! Les Marocains vivent l’enfer à cause de cette heure d’été mais le gouvernement ne veut rien savoir. On n’en peut plus», a déploré un internaute. «Cet enfant n’a pas d’autres choix que de continuer son sommeil à l’école. Il quitte la maison alors qu’il fait encore nuit, comment voulez-vous qu’il soit concentré en classe ?», s’est demandé un autre.

Rappelons qu’El Othmani avait annoncé que la décision de maintenir l’heure d’été toute l’année répondait à des considérations énergétiques. Cette décision avait poussé les élèves de plusieurs villes, pendant plusieurs jours, à investir les rues pour manifester contre le changement d’heure.

N.M.