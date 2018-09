Maroc: la photo de “ghriyba” dans un livre scolaire est “volée”

L’auteur de l’illustration de «ghriyba», Fadila Fdali s’est dite surprise par l’utilisation de sa photo dans un manuel scolaire. Elle compte poursuivre en justice les responsables de «ce vol».

C’est inadmissible et cela met dans l’embarras les responsables de la publication des manuels scolaires au sein du ministère de l’Education nationale, qui ne savent plus où donner de la tête. Après le scandale de l’usage de l’arabe dialectal (la darija), le ministère se doit de justifier cette autre bourde, celle de ne pas respecter la propriété intellectuelle en utilisant une photo sans avoir pris l’autorisation de son auteur.

Cette pratique qui dénote un manque de déontologie, suppose que toutes les images du manuel scolaire sont «piquées» au hasard sur internet, alors qu’il faut normalement avoir recours à un photographe professionnel, d’abord pour avoir des images de grande qualité et ensuite pour éviter ce genre de problème avec les auteurs des images.

Fadali Fdali, qui possède un site de recette de cuisine, a affirmé à Le Site info qu’elle a pris cette photo du gâteau traditionnel marocain connu sous le nom de «ghriyba» et l’a publiée sur son site personnel. Et d’ajouter qu’elle ignore comment sa photo a atterri dans le livre scolaire assurant qu’on l’a utilisée à son insu et sans prendre son avis.

Fadila a par ailleurs affirmé qu’elle a envoyé une correspondance aux responsables de la publication du livre scolaire et attend une explication de leur part à ce sujet.

A noter que la page du manuel scolaire qui illustre la photo du gâteau «ghriyba» a fait le tour des réseaux sociaux comme une trainée de poudre. Les internautes en ont fait toutes sortes d’anecdotes moquant l’usage par le ministère de l’Education nationale de mots de la darija, ce qui est en contradiction avec les méthodes d’enseignement et d’apprentissage appropriés pour nos enfants.

H.M.