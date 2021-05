Maroc: la mise en garde d’un expert à l’approche de l’Aïd Al-Fitr

À quelques jours de l’Aïd Al-Fitr, Azeddine El Ibrahimi a appelé les Marocains au respect strict des mesures de prévention. Dans un post sur Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a déploré le relâchement constaté chez plusieurs citoyens, précisant que la plupart ne portent plus de masque de protection et ne respectent pas la distanciation physique.

«Alors que certains souhaitent connaître la date du retour à la vie normale, d’autres croient que le covid-19 a été totalement endigué et ont retrouvé le cours de leur vie d’avant la pandémie. Ce manque de vigilance risque de nous coûter cher malheureusement. Tous les Marocains doivent savoir qu’on est encore en pleine pandémie et que le respect des mesures de prévention est nécessaire afin de réussir notre combat contre le virus», a expliqué Pr. El Ibrahimi.

Pour rappel, un total de 236 nouveaux cas d’infection au coronavirus et de 374 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 513.864 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 500.914, soit un taux de guérison de 97,5%, précise le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.

