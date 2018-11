Maroc: la Marine Royale acquiert deux “super-avions”

C’est dans le cadre de la politique de modernisation poursuivie par la Marine Royale marocaine, composante navale des Forces Armées Royales, que l’acquisition deux avions Beechcraft Super King Air 50 ER a été réalisée.

Selon Al Ahdat Al Maghribia, après le bâtiment hydro-océanographique commandé par le Maroc à la France, ‘’Casablanca’’, réceptionné et lancé le 26 octobre dernier, voici que notre ‘’Royal Navy’’ s’équipe en avions de reconnaissance de fabrication américaine (Etats-Unis) mais dont des retouches ont été faites en France. La mise en service des deux avions renforcera, à coup sûr la force de frappe de la flotte de la Marine Royale marocaine. Bien qu’ils se limitent au renseignement et au contrôle du front de mer, leur contribution sera essentielle au renforcement de la souveraineté du Royaume sur ses eaux territoriales. Cela aidera à faire face aux grands défis, notamment les menaces découlant du trafic de drogue et de tous genres des réseaux opérant aussi bien au nord qu’au sud du Royaume.

Le Beechcraft Super King Air 50 ER est peu connu, en tant qu’avion multi-rôle. Il s’agit en fait, d’un petit bijou technologique qui plus est, considérablement amélioré par rapport à ceux d’autres générations. Ce sont deux pilotes qui seront aux commandes en plus de deux navigants observateurs. Il dispose d’un radar de recherche marine, d’un radar météorologique et d’un capteur électro-optique / infrarouge. Cet avion à hélices extrêmement rapide, a une autonomie de vol de 6½ heures et dispose d’une cabine pressurisée pour une altitude de service de 5 000 pieds.

Par ailleurs, les FAR pour ce qui est de la Brigade des Blindés vont bénéficier d’un soutien US pour développer la technologie et la puissance de ses chars. Le Département américain de la Défense fait en effet état d’un autre contrat d’armes avec le Maroc concernant cette fois une plate-forme numérique sophistiquée qui sera exploitée dans les chars afin d’en améliorer les performances lors d’opérations militaires. L’accord a été conclu avec une société américaine spécialisée dans les logiciels, les technologies de l’image et les systèmes électroniques. Ce sont les chars Abrams et divers autres véhicules blindés américains acquis par le Maroc qui en seront équipés.

M.J.K