Maroc: la hausse des prix des œufs fait réagir la Toile

La revue en hausse des prix des œufs perdure dans les marchés marocains et la colère des citoyens est toujours vive, en réaction au prix unitaire exorbitant de 1,50 DH, depuis plusieurs jours.

Cette augmentation abusive, dont les citoyens disent ignorer les raisons réelles, ont eu pour conséquence le lancement, sur les réseaux sociaux, d’une campagne de boycott d’achat d’œufs pendant une semaine.

A propos de cette campagne, un citoyen a déclaré à Le Site info qu’il devient de plus en plus improbable, difficile, voire impossible, que le simple citoyen, au faible revenu, puisse faire l’acquisition quotidienne des produits de première nécessité. Tant les prix de ces derniers, sans nulle exception, sont de plus en plus astronomiques.

De son côté, un professionnel du secteur avicole a expliqué à Le Site info que toutes les augmentations sont la conséquence de la hausse des prix de l’alimentation pour volaille et ce, depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Sachant que ces deux pays sont la source principale, pour les producteurs marocains, de l’importation de produits utilisés dans la composition de ladite alimentation.

Notre interlocuteur a également souligné que la revue en hausse des prix des hydrocarbures a aussi contribué à l’augmentation des prix des œufs car ce produit, à l’instar de tous les autres produits de première nécessité, ne pouvait faire exception; concernant ces augmentations ayant touché tous les secteurs.

M.R.