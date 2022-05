Maroc: la hausse des prix de la volaille se poursuit

Bis repetita! La hausse des prix de la volaille, au Maroc, ne cesse pas de faire des siennes! Et à Casablanca, par exemple, le prix du kilogramme varie entre 16 et 20 DH.

Cette nouvelle augmentation n’a pas manqué, encore une fois, de susciter l’indignation légitime des consommateurs bidaouis, qui trouvent de plus en plus de difficultés pécuniaires à acheter les poulets. Par conséquent, les Marocains ont appelé les autorités concernées, via les réseaux sociaux, à intervenir pour faire en sorte de prendre des décisions à même de procéder à baisser ces prix astronomiques.

Par ailleurs, tout laisse à croire, pensent la majorité des Marocains, que cette revue à la hausse est due à la forte demande pendant l’approche de la saison estivale et aux célébrations qui s’en suivent de mariages et d’autres évènements festifs familiaux.

De son côté, un professionnel du secteur avicole a déclaré à Le Site info, que plusieurs raisons expliquent cette augmentation des prix de la volaille, dont la réduction de la production, occasionnée par la pandémie de la covid-19, car plusieurs producteurs ont subi d’énormes pertes et certains ont même connu la faillite totale.

Notre interlocuteur a aussi ajouté que les producteurs de poussins, qui ont également subi de grosses pertes, ont décidé de fermer boutique, ce qui a contribué à la diminution de la production. En sus de tout cela, il a réitéré ce que pensent les citoyens, concernant la forte demande due aux célébrations des mariages et des autres fêtes familiales.

L.A