Maroc: la Covid-19 est-elle derrière nous ?

Après la baisse des cas de covid-19 au Maroc, les citoyens se demandent : est-ce la fin de la pandémie dans le Royaume ?

Mustapha Ennaji a indiqué, à ce propos, que le Maroc n’en a pas encore fini avec le virus. Contacté par le Site info, le membre du comité scientifique et technique a souligné que les Marocains sont obligés de coexister avec le coronavirus tant que l’immunité collective n’a pas encore été atteinte. «La réticence constatée quant à la prise de la troisième dose n’est pas dans notre intérêt. On n’est pas à l’abri d’une rechute épidémiologique ou de l’apparition de nouveaux variants plus dangereux que les précédents. Le virus peut malheureusement nous réserver de mauvaises surprises», a mis en garde Pr Ennaji.

L’expert a souligné, en parallèle, que le respect des mesures de prévention sanitaire est toujours primordial bien que la situation épidémiologique soit stable. «Il faut se faire vacciner et porter le masque dans les lieux fermés. La pandémie n’est pas encore terminée», a-t-il tranché.

H.M.