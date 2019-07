Maroc: la circulation sera coupée sur cette route

Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a indiqué que la circulation sera coupée quotidiennement sur la section de la route régionale n° 704 reliant Boumalne-Dades et M’semrir entre le P.K 84 et le P.K 86, située dans la province de Tinghir et ce, à partir du 27 juillet de 08h00 à 17h00, pendant 60 jours.

Cette interruption temporaire de la circulation aura lieu en raison des travaux de terrassement sur ladite section, au niveau de la zone Oughyel, précise le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation vers Tinghir est possible en empruntant la route régionale n° 704 reliant M’semrir et Agoudal sur 60 km et la route nationale n°12 (ex R 703) reliant Agoudal et Tinghir sur 91 km, fait-on savoir. Selon le communiqué, le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : www.equipement.gov.ma ou contacter le centre de permanence relevant de la Direction des routes sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.

S.L. (avec MAP)