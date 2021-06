Maroc: la célébration des mariages désormais autorisée, mais jusqu’à quelle heure ?

L’assouplissement des mesures restrictives, décrété récemment par le gouvernement El Othmani et entré en vigueur à partir de ce mardi 1er juin, concerne aussi la célébration des mariages et des manifestations festives diverses.

Cependant, les Marocains s’interrogent sur l’heure nocturne à laquelle les festivités devront prendre fin.

Pour rappel, le communiqué gouvernemental, publié lundi 31 mai, s’est contenté d’annoncer que la célébration

des mariages et des fêtes est désormais autorisée, mais dans le respect des mesures préventives et sanitaires et, également, en présence de moins de 100 personnes.

Une source du secteur professionnel des prestataires de l’évènementiel a déclaré à Le Site info que puisque l’Exécutif a décidé de repousser l’heure du couvre-feu nocturne à 23 heures, au lieu de 20 heures précédemment, cette mesure concernera sûrement les mariages et les manifestations festives.

A noter que la stabilisation de la situation épidémiologique au Maroc a incité le gouvernement à repousser l’heure du couvre-feu nocturne, ce qui permet aux cafés et restaurants de continuer leurs activités jusqu’à 23 heures.

M.R.