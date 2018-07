Maroc: un initiateur de la campagne “Koun Rajel” se confie

En réponse à cette campagne, plusieurs internautes indignés ont appelé les hommes à ne plus appliquer leur tutelle sur les femmes et à se partager les tâches ménagères à la maison afin de faire face à ce genre de sexisme. En parallèle, ils ont estimé que la campagne «Koun Rajel» représente un véritable recul pour les libertés individuelles au Maroc.

Et d’ajouter que ce manque de décence représente une «fitna» pour les hommes, «capable de mener vers le péché, la débauche et la mécréance».

Contacté par Le Site Info, l’une des pages Facebook qui ont lancé cette campagne a assuré que cette initiative a connu un grand succès à cause de l’indignité grandissante face à l’indécence vestimentaire adoptée par les Marocaines. «Ce qu’on vit actuellement dans nos rues est scandaleux. Les femmes nous offrent leurs corps, comme si elles étaient nues, en mettant des tenues serrées, impudiques et choquantes. On est en train de vivre ce dont parlait le hadith des «femmes habillées mais nues»», a confié la même source.

Constatant le buzz provoqué, les initiateurs de cette campagne sont allés plus loin, et cette fois, en appelant la gent masculine à interdire aux femmes de mettre des maillots de bain à la plage. Selon eux, ces dernières doivent être vêtues de tenues «respectant la charia».