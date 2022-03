Maroc: la cagnotte record du loto a été remportée ce samedi

Une joueuse ou un joueur de Loto a remporté plus de 36 millions de DH (plus exactement 36.865.383,00 DH soit plus de 3 milliards et 686 millions de centimes), ce samedi 5 mars. C’est la plus grande cagnotte de l’histoire du Loto au Maroc.

On ignore pour l’instant la ville où le ticket gagnant a été validé. Pour ce tirage, la combinaison gagnante était le: 49 – 38 – 43 – 44 – 22 – 6.

Pour rappel, un autre heureux gagnant avait remporté l’année dernière plus de 30 millions de DH.

M.S.