Maroc: un kidnappeur d’enfants a été arrêté

Le ministère de la communication a appelé les médias électroniques à veiller sur la mise en place des dispositions de la loi relative à la presse et à l’édition concernant les informations et les allégations fausses...

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que la voiture utilisée dans la tentative de kidnapping a été saisie et mise en fourrière, selon la même source.