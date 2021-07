Maroc-Israël: les détails de la visite d’Alon Ushpiz au Royaume

Le Directeur général du ministère des Affaires étrangères de l’Etat hébreu effectue, à partir d’aujourd’hui, mardi 6 juillet, une visite officielle au Royaume.

Via sa page officielle sur Facebook, « Israël parle arabe », Tel Aviv a, en effet, annoncé qu’Alon Ushpiz se rend au Maroc au lieu et place du ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid. Cette visite, précise la même source, fait suite à l’entretien qu’ont eu Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue israélien, Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères.

« Israël parle arabe » a également précisé qu’Alon Ushpiz rencontrera son homologue marocain, Fouad Yazough, ainsi que d’autres hauts responsables du MAE du Royaume. Et ce, afin de raffermir davantage les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales entre le Royaume et l’Etat hébreu.

D’un autre côté, la même source a annoncé qu’il est prévu, dès les prochaines semaines, des vols directs entre le Maroc et Israël. « Initiative qui permettra aisément les déplacements de touristes et d’hommes d’affaires des deux pays », a souligné « Israël parle arabe ».

L.A.