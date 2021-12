Maroc-Israël: le plan d’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie (VIDEO)

Créée il y a seulement quelques mois, la CCIMI a déjà abattu un travail colossal pour baliser le terrain pour les opérateurs marocains et israéliens. Avec une équipe très dynamique, la jeune Chambre ne ménage aucun effort dans l’accomplissement de sa mission. Le royaume a signé un accord de normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël 2020 et depuis, les deux parties déploient les efforts nécessaires pour rattraper le temps perdu sur tous les plans.

Le rôle de la jeune Chambre de commerce et d’Industrie Maroc-Israël (CCIMI), qui compte déjà près de 150 opérateurs économiques basés au Maroc et qui est présidée par Son Excellence Saïd Benryane, est donc crucial. Il n’a pas manqué de le rappeler lors de la conférence organisée le 9 décembre à Casablanca, en présence des personnalités du monde des affaires qui proviennent de différents secteurs de l’économie et président ses diverses commissions, et plusieurs médias.

« C’est une excellente occasion pour rencontrer les représentants des médias nationaux, présenter les membres du directoire de la CCIMI, et également notre plan d’action pour l’année 2022, qui s’articulera autour de quatre grands événements qui seront tenus durant l’année 2022 ; deux ici au Maroc et deux en Israël », a déclaré Saïd Benryane. Il a expliqué que la jeune chambre accompagne la nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et Israël et qu’elle constitue une passerelle allant dans le sens du rapprochement entre les deux pays. « Nous avons tout de suite senti un fort engouement de la part des opérateurs ici à Casablanca et dans les autres villes », a-t-il poursuivi.

Rappelons que c’est en novembre dernier que la CCIMI a tenu la première Assemblée qui a acté sa constitution officielle, et permis de mettre en place toute la structure idoine dont un conseil d’administration composé de onze personnes pour assurer son bon fonctionnement. « Ces onze personnes sont d’éminents représentants de la communauté des affaires », a précisé Saïd Benryane.

Notons que la CCIMI est créée sous forme d’association à but non lucratif conformément à la législation marocaine, et se considère comme étant un organisme au service du renforcement des relations économiques entre les deux pays, en contribuant à accorder plus de visibilité aux opportunités qu’offrent le Maroc et Israël. « Nous avons pratiquement tous les jours de nouvelles demandes d’adhésion », a fait observer Jonathan Levy, vice-président de la CCIMI et président de la Commission Services, assurant que la chambre jumelle de la CCIMI en Israël (La Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-Maroc), suscite aussi le même engouement chez les opérateurs israéliens qui sont très intéressés par des partenariats avec le royaume.

La CCIMI organisera dans les premiers mois de 2022 des événements de networking qui apporteront un soutien aux réseaux d’affaires en Israël et au Maroc afin d’accélérer les échanges et marquer le démarrage des actions de la chambre. « Il y aura aussi beaucoup d’événements à caractère culturel », a détaillé Saïd Benryane. Ainsi, les quatre rencontres mentionnées auparavant seront dédiées à des secteurs particuliers tels que les énergies renouvelables, l’agriculture et l’eau, la santé et l’industrie pharmaceutique et les industries manufacturières. « Il y aura aussi des missions d’affaires, des participations à des forums. Mais le grand événement de 2022 concerne le forum d’investissement Maroc-Israël qui aura lieu à Marrakech entre le 17 et le 19 mai 2022 et qui regroupera 300 hommes d’affaires marocains et israéliens », a conclu Saïd Benryane.