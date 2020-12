Maroc-Israël: l’ambassadeur du Royaume au Qatar s’exprime

La reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une confirmation de l’importance de l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc comme solution réaliste pour régler ce conflit, a souligné, ce samedi à Doha, l’ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri.

Dans une déclaration à la presse, Setri a ajouté que cette reconnaissance est une décision souveraine d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, et pas seulement une simple déclaration ou lettre d’intention. « Il s’agit d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat », a-t-il soutenu. Cette position « n’est pas une décision soudaine, mais l’aboutissement d’une série de contacts diplomatiques. Elle constitue un soutien clair à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007, comme un règlement réaliste de ce dossier », a-t-il ajouté.

Le diplomate marocain a noté que la décision américaine a été suivie d’une étape procédurale représentée par l’ouverture d’un consulat américain dans la ville de Dakhla au Sahara marocain, soulignant que cette représentation consulaire jouera un « rôle important dans les domaines de l’économie et de l’investissement ».

Concernant la décision du Maroc de reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques avec Israël, le diplomate marocain a mis l’accent sur la nécessité « de mettre en avant l’histoire de ces relations, sachant que les Marocains, qu’ils soient juifs ou musulmans, vivaient côte à côte dans la tolérance dans le royaume qui a une grande communauté en Israël ».

Il a souligné que le Maroc qui place la question palestinienne au même niveau que la question du Sahara marocain n’abandonnera pas la défense des droits légitimes du peuple palestinien.

M.S. (avec MAP)