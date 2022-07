Maroc-Israël: Issawi Frej s’entretient avec Nasser Bourita

Grâce à la politique sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc joue un rôle « clé et important » dans la région du Moyen-Orient, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej.

S’exprimant à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre israélien a souligné que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, a constitué une occasion de discuter du sujet israélo-palestinien.

Les entretiens ont également porté sur « les moyens d’intensifier les relations et le contact entre les sociétés marocaine et israélienne, en vue de consolider le développement dans plusieurs domaines, notamment le domaine politique, » a ajouté le responsable israélien, relevant que le renforcement des bases de coopération comprend également les domaines du tourisme et la création d’opportunités dans le domaine de la haute technologie au Maroc, afin que la jeunesse puisse bénéficier de ce progrès.

Le ministre israélien a eu des entretiens, au cours de cette semaine, avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que le président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et maire de Tanger, Mounir Laymouri.