Maroc: interpellé à l’aéroport pour avoir falsifié un certificat de test PCR

Les éléments de la Sûreté nationale opérant à l’aéroport d’Oujda-Angad ont interpellé, jeudi, un étudiant marocain âgé de 24 ans, pour son implication présumée dans la falsification et l’utilisation d’un certificat de test de dépistage du coronavirus (Covid-19).

Le suspect avait présenté un test PCR négatif, alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Europe, indique un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN), notant que les recherches et investigations menées ont révélé qu’il a obtenu le test PCR sans subir d’examen, en échange d’une somme d’argent.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de cette affaire et d’identifier toutes les personnes impliquées dans la falsification des documents et tests qui concernent la sécurité sanitaire de tous les citoyens, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)