Maroc: ils se lavent dans un bus en chantant “Bella Ciao”

Dans les bus au Maroc, tout devient faisable et scandaleux! Des scènes à faire rire jaune, indignes, inciviques et passibles de prison peuvent s’y produire.

C’est ce cas subliminal de ces deux jeunes. Ils ont été filmés, en shorts, en train de prendre leur bain à bord d’un bus, tranquillement, en éclatant de rires bêtes et provocateurs. Et avec tout l’attirail du hammam: un seau plein d’eau, une tasse et une brosse traditionnelle pour se frotter le dos. Ils ne leur manquait que le “saboune beldi” et un shampoing!

Ces jeunes étaient si à l’aise dans leur hammam improvisé, si décontractés et insouciants, à tel point qu’ils se sont mis à entonner le célèbre chant de révolte italien, “Bella Ciao”, repris dans le générique de la série espagnole qui avait récemment cartonné, “La Casa de Papel”.

Si la série espagnole avait enflammé la Toile, ces jeunes Marocains écervelés et provocateurs font un buzz énorme en ce moment. Leur vidéo est devenue virale en peu de temps et a suscité les rires des internautes… mais aussi l’ire et l’indignation de nombreux citoyens.

Et pour couronner le tout, après ” Casa Ciao”, ils ont chanté en coeur “Annadafatou mina al-imane”(La propreté fait partie de la foi)!

Comment ces deux ados ont pu faire ce qu’ils ont fait? Que cherchaient-ils en fin de compte? Et la personne qui les avait filmés, c’était un autre écervelé, un ami ou un passager? Et que penser des autres passagers restés impassibles?

Dans tous les cas, ces deux ados risquent gros et le paieront sûrement cher. Car il est sûr et certain que les autorités compétentes ne tarderont pas à agir et ne laisseront pas cet acte impuni. Ce hammam à bord d’un transport public aura de lourdes conséquences sur ses auteurs, pensent de nombreux citoyens Affaire à suivre!

Kabiro Bhyer