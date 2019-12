Maroc: ils nous ont quittés en 2019

L’année 2019 a été marquée par la disparition de plusieurs personnalités marocaines qui ont contribué, chacun dans son domaine, au rayonnement du Royaume. Ces intellectuels, hommes politiques, sportifs et artistes sont parvenus à graver leurs noms en lettres d’or dans l’histoire du pays et ont laissé une empreinte indélébile dans l’esprit des Marocains.

Dans le domaine politique, l’ancien ministre et ex-ambassadeur Badreddine Senoussi est décédé le 05 décembre à l’âge de 86 ans. Le défunt avait occupé plusieurs postes, notamment directeur du Cabinet royal sous le règne de feu Hassan II, ambassadeur dans plusieurs pays et ministre, outre des missions parlementaires. Il était aussi président de la municipalité de Youssoufia. Né en 1933, feu Senoussi s’est également engagé dans l’action sociale en créant la fondation Hassan Senoussi des œuvres sociales, le centre Dar Al Amane pour la femme et l’enfant, une école primaire et un centre de formation professionnelle à Tabriquet à Salé. L’ancien ministre de la Santé, Tayeb Bencheikh, est décédé, le 20 mai à Rabat à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie. Membre fondateur du Rassemblement national des indépendants (RNI) et membre de son conseil exécutif pendant 30 ans, feu Bencheikh a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, dont celui de ministre chargé du plan et développement régional (1979-1982), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires économiques (1983-1985) et ministre de la santé (1985-1992). Il a été également membre de la Chambre des Représentants de 1977 à 1984.

Abdellah Kadiri, ancien ministre et secrétaire général du Parti national démocrate (PND), a tiré sa révérence le 24 septembre à l’hôpital militaire de Rabat, à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie. Membre fondateur du PND en 1982 jusqu’à la fusion du parti en 2009 avec d’autres formations politiques, le défunt était ministre du Tourisme en 1991. Il a été élu représentant au parlement de la circonscription de Berrechid pendant plusieurs mandats législatifs ainsi que président du conseil de la ville éponyme. Feu Kadiri était colonel au sein des Forces Armées Royales (FAR) avant de se lancer dans la politique. Il a créé en 2009 le Parti national démocrate.

Dans le domaine culturel, littéraire et du journalisme, le romancier marocain spécialisé dans le roman policier, Miloudi Hamdouchi, est décédé le 30 août à Dar Bouazza, dans les environs de Casablanca à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie. Le défunt a entamé sa vie professionnelle entre Rabat et Tanger dans les services de la Direction générale de la sûreté nationale, où il a gravi les échelons pour atteindre des postes de responsabilité, avant de se reconvertir dans l’enseignement et la recherche et de se prêter à l’écriture. Feu Hamdouchi a enrichi la littérature marocaine avec une dizaine d’œuvres parmi lesquelles figurent le roman “Le poisson aveugle” qui a fait l’objet d’une adaptation cinématographique, “Relation privée”, “Les griffes de la mort”, “La Sainte Janjah” encore “Oum Tariq”, ainsi que d’autres publications ayant trait au domaine juridique.

Le journaliste et militant des droits de l’Homme Mustapha Iznasni est décédé le 18 novembre à Rabat, à l’âge de 80 ans. Né à Tétouan en 1939, Iznasni était titulaire d’un diplôme en sciences sociales de l’Université de Sofia (Bulgarie). Il fut également rédacteur en chef du journal “Al Kifah Al Watani” de 1965 à 1967, puis rédacteur au quotidien “Al Alam”. Le défunt, qui faisait partie de la composition du Conseil consultatif du CNDH entre 2007 et 2011, a occupé de 1970 à 1971, les postes de secrétaire de rédaction à l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), ainsi que d’attaché de presse et de chargé d’affaires à l’Ambassade du Maroc à Nouakchott en 1975.

L’écrivain, journaliste et chroniqueur Lotfi Akalay est décédé le 18 décembre à l’âge de 76 ans. Natif de Tanger en 1943, feu Akalay, qui a étudié les sciences politiques à Paris, était connu pour ses chroniques humoristiques publiées par le quotidien Al Bayane entre 1990 et 1994. Il a également écrit des articles pour La Vie Économique, le mensuel Femmes du Maroc et l’hebdomadaire international Jeune Afrique. En 1996, il avait publié aux éditions Seuil son premier roman, intitulé “Les Nuits d’Azed” qui a été traduit en huit langues. En juin 1998, il publie “Ibn Battouta, Prince des Voyageurs” aux éditions casablancaises Le Fennec, passionnant récit de voyages du “premier touriste du monde”. En 2014, le regretté a publié aux éditions Frogeraie “Conversations Avec Ibn Battouta”, des dialogues pleins d’humour entre l’auteur et cet infatigable voyageur du 14è siècle, illustrés par des collages réalisés par les enfants des écoles de Tanger.

Le directeur de l’hebdomadaire “Al Ousboue Assahafi” est décédé le 28 décembre à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie. Natif de la ville de Fès, Alaoui a travaillé pendant de longues années dans le domaine du journalisme, où il a côtoyé plusieurs générations. Le regretté était fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale avant d’épouser le métier de journaliste pendant de longues années et de gravir les échelons, pour occuper notamment les postes de rédacteur en chef et de directeur de l’hebdomadaire “Al Ousboue Assahafi”. Il était connu par sa rubrique “Alhaqiqa Addaiâa” (la vérité perdue, ndlr), publiée chaque semaine.