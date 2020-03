Maroc: il s’immisce dans un hammam pour femmes pour 100 dirhams

Quel pari stupide, inconscient tenu par deux écervelés! Celui d’entrer dans un bain maure pour femmes, en contrepartie de la somme de 100 DH!

Sur les réseaux sociaux , la vidéo de cet assaut a été largement diffusée et commentée. On y voit un jeune homme forcer l’entrée de ce bain maure réservé à la gent féminine. Cet acte a semé la panique chez les clientes et a provoqué des hurlements hystériques de celles-ci.

Ces protestations, ces cris d’indignation ont incité l’inconscient et stupide assaillant à ne pas demander son reste et à déguerpir des lieux illico presto.

Pour l’heure, l’on ignore les circonstances exactes où cette vidéo a été filmée. Ni la date, ni l’endroit ne sont encore connus et certains internautes demandent à ce qu’une enquête soit diligentée sur cette affaire.

L.R.