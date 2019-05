Maroc : il kidnappe son enfant pour se venger d’elle

Les éléments de la Gendarmerie royale d’El Attaouia, province de Kelaa Sraghna, ont interpellé un individu accusé d’enlèvement et de séquestration.

Cette arrestation a été rendue possible après la mobilisation générale des gendarmes depuis jeudi dernier, suite à la déposition de la plainte d’une femme. Celle-ci avait déclaré aux autorités que son fils avait été enlevé par un homme avec qui elle entretenait des relations “plus qu’amicales”.

Le kidnappeur, un menuisier, aurait perpétré son acte par vengeance à cause du refus par son “amie” (mère de l’enfant) du mariage. Ceci, alors que la femme ne pouvait convoler en justes noces tant qu’elle n’était pas encore en possession de l’acte de divorce avec son premier mari.

N’ayant pas été convaincu par cet argument, le menuisier éconduit n’a rien trouvé de mieux que d’enlever l’enfant et le séquestrer dans l’intention de le tuer. Il comptait aussi, pour assouvir sa vengeance criminelle et cacher les races de son crime, découper le cadavre en morceaux et jeter les restes humains dans un cours d’eau d’El Attaouia, connu sous le nom de “Zaraba”.

Heureusement que l’interpellation du kidnappeur a eu lieu au bon moment, permettant à l’enfant d’avoir échappé à une fin horrible. L’individu, qui était en possession d’un grand couteau et d’une hache, visiblement pour accomplir son sinistre projet, a été entendu par la gendarmerie royale d’El Attaouia, en attendant d’être présenté devant la parquet général pour répondre de ses actes.

L.A.