Maroc: hausse des prix de la volaille, un professionnel s’exprime

Les prix de la volaille ont connu une revue en hausse, ces deux derniers jours, dans différentes villes du Royaume. Ce qui n’a pas manqué de susciter colère et indignation des citoyens.

A ce propos, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) a bien confirmé cette hausse et a précisé que la volaille a dépassé les 25 DH le kilogramme, dans plusieurs villes marocaines.

Et dans une déclaration à Le Site info, Khalid Rabti a précisé que le prix de la volaille dans les fermes avicoles est de 19 DH/kg et, par conséquent, il grimpe à 25 DH chez les vendeurs, communément appelés « riachas ». Il a aussi expliqué que cette augmentation est due à la pandémie de la covid-19, d’une part, et de la baisse de la production, d’autre part. Ceci, en sus de l’augmentation du prix de l’alimentation pour volailles et de la célébration des mariages, entre autres festivités.

Notre interlocuteur a également souligné que l’allègement des mesures restrictives a contribué à l’augmentation de la demande et a provoqué la revue en hausse du prix de la volaille, à cause de ladite demande devenue supérieure à l’offre.

Concernant la probabilité de voir une revue à la baisse du prix de la volaille dans les prochaines semaines, Khalid Rabti a avoué qu’il est difficile, pour l’heure, d’anticiper sur ce qu’il adviendra du secteur avicole car celui-ci pâtit de nombreux problèmes auxquels il est nécessaire de trouver des résolutions adéquates et systématiques.

L.A.