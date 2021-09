Maroc: hausse astronomique des prix de certaines denrées alimentaires

En même temps que la campagne électorale bat son plein aux quatre coins du Royaume, -en faisant fi des mesures restrictives-, les prix de certaines denrées alimentaires des plus indispensables battent des records astronomiques.

Il s’agit, entre autres denrées, de la farine, du riz, de l’huile et du café. La revue en hausse des prix de ces produits n’a pas manqué d’indigner les citoyens et de susciter leur colère et leurs vives protestations. A ce propos, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a bien relevé que ces augmentations coïncident bel et bien avec l’actuelle période de campagne électorale.

Et dans une déclaration à Le Site info, Bouazza Kherrati a précisé que les prix des denrées alimentaires précitées ont connu une hausse certaine. Ainsi, l’huile de table a augmenté de 5 DH, le riz de 2 DH et la farine de 3 DH, a précisé notre interlocuteur, tout en confirmant que les citoyens se plaignent de cette envolée des prix.

Le président de la FMDC a également souligné que la liberté des prix est permise, à condition d’afficher la tarification au public. Et ce, selon la loi marocaine n° 06-99 concernant le principe de la liberté des prix et de la concurrence, a-t-il rappelé.

Dans le même sillage, la Fédération marocaine des boulangeries et pâtisseries avait précédemment menacé d’augmenter les prix du pain et des autres produits du secteur, en invoquant la hausse des prix des matières premières utilisées en boulangerie et pâtisserie, jugée excessive et « douloureuse ».

Et dans un communiqué, dont la teneur est parvenue à Le Site info, ladite Fédération a annoncé qu’elle est en train d’étudier les raisons impromptues de la hausse des prix des matières premières pour décider, à son tour, l’augmentation des prix du pain, des gâteaux, viennoiseries, etc. De même que l’on a demandé l’intervention des autorités concernées afin qu’elles mettent fin à cet abus et faire respecter les lois en vigueur

Larbi Alaoui