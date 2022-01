Maroc: grosse opération de la Marine Royale

Des garde-côtes de la Marine Royale opérant en Atlantique sud, ont porté assistance, mercredi, à 177 candidats à la migration irrégulière à majorité des Subsahariens, dont 52 femmes et 20 enfants, et qui étaient à bord d’embarcations pneumatiques de fortune, a-t-on appris auprès d’une source militaire.

L’ensemble des secourus, qui étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les premiers soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale avant d’être ramenés sains et saufs aux ports de Boujdour et de Dakhla et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures judiciaires d’usage, a précisé la même source.

S.L. (avec MAP)