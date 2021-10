Maroc: grogne à cause de la hausse des prix du «mssemen» (PHOTO)

Plusieurs Marocains ont été surpris, lundi, par la hausse des prix du «mssemen» dans plusieurs boulangeries du Royaume.

Noureddine Lafif, président de la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie, a indiqué que le prix a changé à cause de la hausse du coût de la farine, du blé et de l’huile.

«En plus du «mssemen», le prix de certains gâteaux et pains a également augmenté. Cette hausse est totalement logique», a-t-il indiqué à Le Site info. Et d’ajouter que cette hausse de prix ne concerne pas le pain à base de blé tendre , vu qu’il est subventionné par l’Etat.

H.M.