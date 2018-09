Maroc: les “frères tueurs” de Salé ont été arrêtés

L’affaire a fait beaucoup de bruits dans la région de Salé, où les habitants ont manifesté mercredi dernier.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), a procédé, mercredi soir, à l’arrestation de deux frères aux antécédents judiciaires pour crimes violents, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche ayant entraîné la mort d’une personne, survenue le 15 septembre au quartier Al karya (Salé).

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les mis en cause ont agressé à l’aide d’une arme blanche la victime, âgée de 28 ans, en raison de précédents différends entre les deux parties, indique un communiqué de la DGSN, précisant que les investigations et les recherches intenses, menées par les services de sécurité, ont permis l’arrestation des deux suspects chez des proches dans les régions de Sidi Maarouf et Bouskoura à Casablanca.

La même source ajoute que deux proches des prévenus, ainsi que l’épouse de l’un d’eux, ont été également interpellés pour leur implication dans la dissimulation des deux suspects.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de ce crime, conclut le communiqué.