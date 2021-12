Maroc-France: nouvelle mesure de la RAM

La Royal ait Maroc a annoncé, lundi 13 décembre, une nouvelle mesure concernant les voyageurs désireux se rendre en France.

Ainsi, via son compte Twitter, la compagnie nationale marocaine a révélé avoir lancé un nouveau système numérique et demande à ses clients de remplir le questionnaire mis à leur disposition , pour ce faire, via le lien « »https://app.euplf.eu ».

Les concernés sont donc appelés, avant de terminer les formalités de leur voyage, à être tenus de s’assurer de leurs informations et seront avertis par e-mail comportant un symbole affirmant que l’opération est réussie, a précisé la RAM.

Lequel symbole assure que rapidement obtenu assure que les informations données sont correctes et permettent de voyager à destination de la France après avoir rempli le questionnaire avant l’embarquement.

L.A.