Maroc : faut-il porter le masque en voiture ?

Doit-on ou non porter son masque en voiture? Une question que se posent de nombreux conducteurs et dont les réponses diffèrent d’une personne à l’autre.

Pour en avoir le coeur net, Le Site info a sollicité l’avis du Dr Mouad Lamrabet, le coordinateur de Centre national des opérations d’urgence et santé publique du ministère de la Santé.

La réponse du responsable est claire et nette: « le port du masque n’est pas obligatoire en voiture… lorsqu’il y a un seul conducteur », nous a assuré Dr Lamrabet. Cependant, a précisé notre interlocuteur, porter son masque de protection contre la Covid-19 en voiture est obligatoire quand il y a plusieurs personnes à bord. « Mais si on est seul en voiture, il n’y a aucun risque de transmission du virus », a encore tenu à souligner Dr Mouad Lamrabet. Notons que le port du masque est absolument obligatoire sur la voie publique et dans les endroits où il y a beaucoup d’affluence, a averti le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique.

Consulté par nos soins, un avocat indique que la loi reste assez floue sur le sujet, mais que les autorités se basent sur les conclusions du ministère de la Santé. « Si une personne est seule ou en famille, avec des personnes proches, le masque ne sera pas nécessaire en voiture étant donné que ce n’est pas un espace public. En revanche, si des personnes qui ne se côtoient pas souvent sont dans la même voiture, le port du masque est obligatoire pour préserver leur santé et les protéger », précise notre source. « C’est le cas notamment dans les taxis où toutes les personnes se doivent de porter le masque ».

Le ministère de la Santé a rappelé, il y a une semaine, que le non-port du masque sur la voie publique est passible d’une peine d’emprisonnement ferme d’un à 3 mois ou d’une amende de 300 à 1300 DH.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)