Maroc: faut-il opter pour un jour de confinement par semaine?

Le ministère de la Santé a annoncé la revue en hausse des cas confirmés de personnes ayant contracté la covid-19, pendant les deux dernières semaines. Cette situation sanitaire inquiétante a fait penser certains citoyens à la possibilité de la prise de mesures à même de limiter les déplacements, un jour ou deux par semaine, en vue d’endiguer la propagation et la transmission du virus et de ses variants.

Et, en effet, Dr Moulay Mustapha Ennaji a déclaré à Le Site info qu’une telle mesure de limitation de la mobilité des citoyens, pendant une journée ou deux hebdomadairement, sera susceptible de limiter aussi le nombre de contaminations au coronavirus, surtout en interdisant également les rassemblements et les cohues en même temps.

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité national scientifique de vaccination, a tenu à souligner que c’est pendant les week-ends que les déplacements et la mobilité des citoyens deviennent plus nombreux, surtout en période de vacances scolaires et pendant la hausse des températures estivales.

A.L.