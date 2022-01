Maroc: faible affluence aux vaccinodromes

De nombreux vaccinodromes, dans plusieurs villes marocaines, connaissent une faible affluence de personnes désirant bénéficier de la troisième dose de vaccination contre la covid-19. Ce qui inquiète beaucoup des immunologues et d’autres experts.

Dans ce cadre, Said Afif, membre du Comité technique et scientifique, assure que la prise de la troisième dose de vaccin est primordiale et nécessaire car elle protège la personne vaccinée des répercussions sanitaires graves du coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, le praticien a tenu à souligner que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques doivent se faire vacciner et bénéficier ainsi de la troisième dose de rappel. Et de poursuivre que la baisse d’affluence aux vaccinodromes constatée ne doit pas empêcher la sensibilisation à l’importance de la troisième dose de vaccin.

De son côté, Dr Mouad Merabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale a déclaré à Le Site info que la vaccination joue un rôle important dans la protection de la santé de cas critiques de la covid-19. Il a aussi prévenu que les salles de réanimation et de soins intensifs reçoivent un grand nombre de patients n’ayant pas bénéficié des deux doses de vaccin et d’autres qui n’ont pas reçu la troisième dose de rappel.

