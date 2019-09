Maroc: étudiants en médecine, ceci vous concerne

Le mouvement de grève observé par les étudiants en médecine a cessé et les examens de rattrapage démarreront le 20 septembre, a affirmé le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi.

Amzazi qui était vendredi l’invité de l’émission Inter Matin présentée par M’hamed El Bhiri et diffusée sur Chaîne inter, a souligné que le dossier revendicatif des étudiants en médecine était assez important, faisant savoir que le gouvernement l’a accueilli favorablement et a répondu à l’essentiel de ses points à l’exception de deux questions qui étaient restées en suspens.

La première question est celle du résidanat, a dit le ministre, précisant que les étudiants en médecine demandaient de permettre uniquement aux médecins du public de passer le concours de résidanat.

“On ne peut pas créer une discrimination entre les marocains du privé et ceux du public”, a tranché Amzazi, faisant savoir que pour dépasser ce problème le gouvernement s’est engagé à créer plus de postes budgétaires annuels pour pouvoir absorber les médecins du public, ceux du privé et les médecins marocains qui viennent de l’étranger.

L’autre question est celle de la suspension de la 6-ème année de médecine dentaire, a-t-il ajouté, notant que le gouvernement s’est engagé à mettre en place toutes les mesures pour accueillir les étudiants de la 6-ème année dans des meilleurs conditions.

Concernant les examens de rattrapage qui démarreront le 20 septembre, le ministre a indiqué qu’un planning très souple a été adopté qui s’étale jusqu’à la mi-octobre en vue de permettre à des étudiants de les passer dans de bonnes conditions et de réussir.

S.L. (avec MAP)