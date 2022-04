Maroc-Espagne: voici le protocole sanitaire après la reprise des liaisons maritimes (Document)

Les compagnies maritimes qui assurent les liaisons vers l’Espagne à partir de Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima sont appelées à reprendre leur activité. Suite à cette annonce, le ministère de la santé a dévoilé les dispositions « temporaires » du protocole sanitaire pour les voyageurs par voie maritime.

« Suite à l’annonce de la reprise immédiate et progressive de l’activité de transport de passagers par voie maritimes, les compagnies maritimes exploitant les lignes desservant les ports marocains de Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima sont appelées à reprendre leur activité », annonce le ministère du transport et de la logistique.

Suite à cette décision, le ministère de la Santé a adressé une correspondance fixant le protocole sanitaire pour l’accès au territoire à l’attention de la directrice de la Marine marchande. Le ministère indique avoir adopté des dispositions temporaires pour les voyageurs par voie maritime :

1. Fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord du navire), dûment renseignée ;

et

2. Passeport vaccinal anti-Covid-19 valide selon les exigences du pays d’origine. Les résidents au Maroc (marocains ou étrangers) doivent avoir un passeport vaccinal selon le protocole national de vaccination ;

ou

3. Résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures (délai entre prélèvement et enregistrement).

S.L.