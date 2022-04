Maroc-Espagne: On en sait plus sur l’ouverture des liaisons maritimes

Ce lundi après-midi, le port espagnol d’Algéciras a annoncé la date de la première liaison maritime entre les deux pays voisins, le Maroc et l’Espagne.

Ainsi, le site du port espagnol a révélé que les liaisons maritimes reprendront de plus belle à partir du mardi 12 avril courant et que les ferries sont à la disposition des voyageurs espagnols et marocains non motorisés. En revanche, ce n’est qu’à partir du lundi 18 avril que les véhicules pourront être embarqués.

Le port d’Algéciras précise que ce sont les liaisons maritimes (concernant les voyageurs non motorisés) de et vers le port Tanger Med, ainsi que de et vers le port de Tarifa, qui reprendront ce mardi 12 avril.

Mais selon ce qui a été annoncé, les voyages se feront de façon progressive, car les employés des compagnies qui desservent les ports précités, exerçant aux guichets des billets d’embarquement, au fret ou au sein des ferries, sont contractuels et sont assujettis à un recrutement provisoire.

A.A.