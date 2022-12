Maroc-Espagne: on en sait plus sur les vols spéciaux de la RAM

A l’instar du dispositif mis en place lors de la première phase de la coupe du monde et pour accompagner l’équipe nationale de football qualifiée aux huitièmes de finale, le ministère de l’Education Nationale du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et Royal Air Maroc lancent un nouveau programme de vols pour le déplacement des supporters marocains à Doha afin de soutenir les Lions de l’Atlas lors de sa rencontre face à l’Espagne le mardi 06 décembre en cours.

Outre les vols quotidiens opérés régulièrement entre Casablanca et Doha durant cette période, la Compagnie Nationale programmera, dans la nuit du 05 au 06 décembre, quatre vols spéciaux au départ de la capitale économique et quatre vols retours dans la nuit du 06 au 07 décembre. Ils seront mis à la disposition des supporters au prix fixe de 5000 dh TTC. Tous ces vols seront opérés par des avions gros porteurs d’une capacité allant de 274 à 340 sièges chacun.

Les vols spéciaux seront ainsi programmés (heure locale) :

A l’aller au départ de Casablanca les 05 et 06 décembre :

AT2230: décollage le 05 décembre à 23h40 et arrivée à Doha le 06 décembre à 09h00

AT2232 : décollage le 06 décembre à 00h40 et arrivée à Doha à 10h00

AT2234 : décollage le 06 décembre à 01h40 et arrivée à Doha à 11h00

AT2236 : décollage le 06 décembre à 02h40 et arrivée à Doha à 12h00

Au retour au départ de Doha le 07 décembre :

AT22h31: décollage à 01h00 et arrivée à Casablanca à 07h20

AT2233 : décollage à 02h00 et arrivée à Casablanca à 08h20

AT2235 : décollage à 03h00 et arrivée à Casablanca à 09h20

AT2237 : décollage à 04h00 et arrivée à Casablanca à 10h20

La vente de ces billets, ouverts à la commercialisation aux agences commerciales de Royal Air Maroc, est conditionnée à la présentation de la carte Hayya valide.