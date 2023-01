Maroc-Espagne: le roi Mohammed VI écrit au roi Felipe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de santé, de bonheur et de longue vie au Roi d’Espagne à Son illustre famille royale. A cette occasion, le roi réitère au roi Felipe VI Sa fierté des liens d’amitié solides unissant les deux Souverains ainsi que les deux Familles Royales, soulignant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le souverain espagnol en vue de renforcer ces liens et de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des deux peuples amis.

S.L.