Maroc-Espagne : focus sur le projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar

Par LeSiteinfo avec MAP

L’importance stratégique du projet de la liaison fixe, à travers le détroit de Gibraltar, entre le Maroc et l’Espagne aussi bien pour les deux royaumes que pour l’Europe et l’Afrique a été au centre d’une conférence, mercredi à Madrid.

Lors de cette rencontre, tenue à Casa Arabe (Maison Arabe), institution relevant du ministère espagnol des Affaires étrangères, à l’occasion de la présentation du nouveau numéro de la revue ‘’Awraq’’, spécialisée dans les affaires du monde arabo-musulman, l’accent a été mis sur la pertinence de ce projet, qui constituera le couronnement d’un long processus d’évolution des relations économiques et politiques entre le Maroc et l’Espagne, construites autour du détroit de Gibraltar à différentes époques de l’histoire.

Le président de la SECEGSA (Société Espagnole d’Études pour la Communication Fixe à travers le Détroit de Gibraltar), José Luis Goberna Caride, a mis, à cet effet, en relief les dernières avancées du projet, à la lumière de la volonté réaffirmée par Rabat et Madrid d’aller de l’avant dans la relance et la promotion des études liées à la viabilité de ce projet d’envergure.

Cette volonté a été actée par la signature du mémorandum d’entente sur les infrastructures lors de la réunion de haut niveau maroco-espagnole tenue les 1er et 2 février à Rabat, a-t-il rappelé.

‘’Le détroit de Gibraltar est une zoné clé entre l’Espagne et le Maroc. Le projet de liaison fixe vise à unir deux pays et deux continents, ce qui pourrait renforcer le rapprochement à tous les niveaux, économique, social, culturel et humain’’, a indiqué, de son côté, Mme Sabine Panzram, professeur d’histoire à l’université de Hambourg.

‘’Ce projet faciliterait la connexion entre le Maroc et l’Espagne et renforcerait le développement économique de toute la région’’, a souligné Mme Panzram dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

Selon elle, la position géographique du détroit de Gibraltar confère à ce projet une position exceptionnelle dans la stratégie euro-africaine des grands réseaux internationaux de transport terrestre en Espagne et au Maroc.

D’autres intervenants ont relevé que le détroit de Gibraltar est aujourd’hui une plaque tournante pour les échanges maritimes de personnes et de marchandises entre l’Europe, l’Afrique du Nord, la Méditerranée et l’Amérique du Nord, notamment après les développements portuaires et industriels de Tanger et de la baie d’Algésiras au cours des dernières années.

À cette occasion, les organisateurs ont projeté une vidéo donnant une vue d’ensemble de ce projet stratégique.

Les participants ont pu également suivre des explications, cartes et infographies à l’appui, sur les détails techniques de cette future structure, dont la conception s’est continuellement enrichie des études et réflexions menées ces dernières années, portées par une dynamique de recherche, de développement et d’innovation scientifique extrêmement féconde et évolutive.

Le gouvernement espagnol a réservé, dans son Plan de récupération, de transformation et de résilience (PRTR), 2,3 millions d’euros de fonds européens pour la mise à jour des études liées au projet, rappelle-t-on.