Maroc: en a-t-on fini avec le covid-19 ?

Après la baisse considérable des cas de covid-19 au Maroc, plusieurs citoyens se demandent si la pandémie s’est enfin terminée dans le Royaume. Bien que la situation épidémiologique soit stable depuis plusieurs semaines, de nombreux experts ont tenu à mettre en garde contre le relâchement par rapport aux mesures de prévention.

Ils précisent que le Maroc n’est pas à l’abri d’une rechute épidémiologique et que le virus est encore parmi nous.

Dans une déclaration à Le Site info, Mustapha Ennaji, le directeur du laboratoire de virologie à la faculté Hassan II, a souligné que le covid-19 n’est pas derrière nous. «Nous devons coexister avec le virus tant que l’immunité collective n’a pas encore été atteinte vu que la plupart des Marocains n’ont pas reçu la 3ème dose du vaccin», a-t-il expliqué.

Pour Pr Ennaji, le covid peut nous réserver de mauvaises surprises. «L’apparition de nouvelles vagues et souches ne sera jamais écartée», a-t-il déclaré, appelant à respecter les mesures de prévention et à porter le masque dans les lieux fermés. L’expert a également appelé les Marocains, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques en particulier, à se faire vacciner dans les plus brefs délais afin de se protéger du virus.

