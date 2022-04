Maroc: elle incite son chien à tuer un chaton et filme la scène, les internautes indignés

Les réseaux sociaux marocains ont exprimé, ces deux derniers jours, leur scandale indigné de l’acte criminel d’une jeune femme qui a osé présenter un chaton comme repas à son chien. Acte criminel filmé par la caméra d’un téléphone portable et publié sur la Toile!

La jeune femme en question a donc filmé le moment où elle a offert le petit animal à son chien comme pitance, tout en paraissant se délecter de cet instant et encourageant son chien à s’attaquer au félin et à le dévorer, dans une scène atroce et choquante.

De bien entendu, cette vidéo a suscité la colère et l’indignation légitimes des internautes qui ont demandé à ce que cette jeune femme soit sanctionnée comme elle le mérite, en diligentant une enquête sur cette affaire. Ainsi, par exemple, l’influenceuse Zei Beauty a annoncé avoir déposé une plainte électronique contre la mise en cause, y dénonçant l’acte sauvage dont a été victime le pauvre chaton.

A noter que le Code pénal marocain criminalise de tels actes envers les animaux, dans ses articles 601 et 602, avec des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans, assortie d’une amende. Ainsi, l’article 601 stipule que « quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams ».

Quant à l’article 602, il dispose: « Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué ou mutilé est propriétaire ou locataire ou fermier, est puni de l’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams. Si l’infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d’emprisonnement est portée au double ».

L.A.