Maroc: du nouveau dans l’affaire de la youtubeuse allemande

Le communiqué ajoute que, la DGSN tient impérativement à remettre à la vlogueuse tous ses documents et papiers retrouvés. Ajoutant que le suspect est actuellement en garde à vue et que les premières investigations n’ont dévoilé aucun vol, mais l’enquête est toujours en cours afin de mettre au clair les tenants et aboutissants de cette affaire.

En parallèle, le sac de la Youtubeuse où se trouvait ses papiers d’identité et ses documents personnels, a été retrouvé l’après-midi du lundi 2 juin, par un citoyen de la ville de Chefchaouen. Le sac a été remis à la préfecture de police de la ville. Toujours selon le communiqué de la DGSN, les autorités de Chefchaouen ont essayé de joindre la Youtubeuse via ses comptes sur les réseaux sociaux afin de lui remettre son sac, mais en vain. La touriste a quitté le Maroc.