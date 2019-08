Maroc: drame à Beni Mellal pendant l’Aid El Kébir

Un drame peu commun s’est produit le jour de l’Aid Al-Adha au douar Oulad Ayad, à Béni Mellal.

Selon des sources de Le Site info, la victime est un homme qui était en train de procéder au dépouillage (shlikh) du mouton qu’il venait d’égorger.

Par un geste malencontreux, le couteau lui a échappé de la main et le pauvre homme l’a reçu en plein coeur.

Transférée d’urgence à l’hôpital, la victime de ce drame inouï n’a pu être sauvée et a succombé à sa grave blessure, précisent les mêmes sources. Une enquête a été diligentée sur cet accident mortel et le corps de la victime a été transféré à la morgue de la ville.

A.Z