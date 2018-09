Maroc: deux millions de démunis refusent “Ramed”

Le Forum marocain du consommateur appelle les autorités éducatives, administratives et de censure à surveiller les prix et la qualité des fournitures scolaires.

«Ramed» serait un système inefficace. C’est le constat fait par de nombreux Marocains. Près d’un million et demi de citoyens démunis enregistrés dans les listes des autorités locales et un demi-million en situation précaire ont refusé de retirer leurs cartes du système d’assistance médicale «Ramed» auprès des services concernés, rapporte le quotidien Assabah.