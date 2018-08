Maroc: deux frères impliqués dans un vaste trafic de motos volées

La police judiciaire à Errachidia a procédé vendredi à l’arrestation de trois personnes aux multiples antécédents judiciaires, membres présumés d’un groupe criminel spécialisé dans le trafic de motocyclettes volées et faux et usage de faux pour écouler leur butin, indique la DGSN.

Le premier mis en cause, propriétaire d’un local de vente des pièces détachées d’occasion à Meknès, a été arrêté sur la base des investigations ayant démontré son implication dans le trafic des bécanes en utilisant de faux documents, précise la DGSN dans un communiqué.

Cette opération a, de même, permis la saisie chez le prévenu de 53 cartes grises falsifiées et d’importantes quantités de pièces de rechange, en plus de 6 motocyclettes, d’origine inconnue, dans un local tenu par le deuxième mis en cause qui n’est autre que le frère du premier prévenu, fait savoir le communiqué.

Au fil des investigations, ajoute la même source, les services de sûreté ont appréhendé un troisième suspect, gérant d’une imprimerie dans la même ville, qui serait impliqué dans la falsification des papiers des motocyclettes volées, notamment leurs cartes grises.

Les limiers de la PJ ont ainsi saisi chez ce dernier du matériel d’impression, des équipements informatiques et des supports de stockage de données informatiques contenant des copies des documents falsifiés, en plus de tampons officiels et de modèles de documents prêts à l’emploi.

Les mis en cause ont tous été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête supervisée par le parquet compétent, indique le communiqué, précisant que les recherches et les investigations sont toujours en cours pour remonter les pistes d’éventuelles ramifications de cette bande criminelle.