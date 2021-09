Maroc: l’heure d’été fait encore polémique (GMT+1)

La rentrée scolaire 2021-2022 est à nos portes et la saison hivernale n’est pas bien loin! Pour ces raisons, entre autres, de nombreux acteurs des droits de l’Homme, ainsi que plusieurs internautes, demandent la suppression pure et simple de l’heure d’été.

Dans ce sillage, le président du Forum des jeunes marocains pour le troisième millénaire (FJTM), via sa page officielle Facebook, a assuré que la suppression de l’heure GMT+1 est une nécessité impérative. Abdelwahed Ziat n’a pas manqué non plus de s’interroger sur les résultats de l’étude qui ont décrété cette heure supplémentaire dite « légale », mais jugée « illégale » par les Marocains.

Et de donner comme preuve, les effets néfastes, aussi bien psychiques que sociaux, que cette heure a engendré chez de nombreuses franges de la population, soulignant également que « la première des mesures que devrait prendre le futur gouvernement serait de supprimer l’heure d’été ».

L.A.