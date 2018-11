Maroc: des sifflets pour lutter contre le harcèlement de rue

Ainsi, grâce à la géolocalisation, l’application permet de localiser avec facilité et exactitude le lieu où l’agression a été commise. Ses utilisatrices, qui peuvent être victimes ou simplement témoins, sont amenées à remplir un formulaire qui comporte leurs informations personnelles, ainsi que celles concernant leur(s) agresseur(s) et les détails de l’agression (lieu, date, le type d’agression…). Elles peuvent ensuite demander l’assistance de l’UFL via le bouton “demander de l’aide”, qui interviendra systématiquement en informant également les autorités compétentes.

Le mouvement #Masaktach (Je ne me tairai pas) a lancé une initiative pour le moins originale. Dans le cadre de sa nouvelle campagne “Li Dsser Nssefer” (entendez: Je me fais harceler, je siffle), lancée ce samedi à Casablanca, des sifflets ont été distribués à plusieurs femmes afin de lutter contre le harcèlement sexuel dans l’espace public.