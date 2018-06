Maroc: des projets en suspens dans le viseur de l’Intérieur

Sous la supervision de la Primature, le ministère de l’Intérieur a constitué une commission de haut niveau, chargée d’enquêter sur le suivi de plusieurs projets.

Ceux-ci, inaugurés par le roi Mohammed VI, dans plusieurs villes et régions, connaissent des dysfonctionnements que des rapports de ladite commission se doivent de mentionner.

Selon le quotidien Assabah de ce mardi 26 juin, les membres de la commission du ministère de l’Intérieur ont été choisis dans la plus grande discrétion. Et il est attendu que leurs conclusions fassent tomber des têtes au sein de l’Administration territoriale.

Le journal précise que la commission a pour mission principale de s’intéresser davantage à des projets royaux dont les travaux souffrent d’un certain “blocage”. De même qu’elle est tenue de se rendre sur place pour constater l’état d’avancement de travaux de certains projets dont elle a été informée des noms.

