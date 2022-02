Maroc: des prières rogatoires ont été accomplies ce vendredi

Des invocations de Dieu pour la demande de la pluie ont été dites, après la prière du vendredi, dans l’ensemble des mosquées du Royaume, compte tenu de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 qui empêche l’accomplissement comme à l’accoutumée des prières rogatoires.

Dans ce prêche unifié prononcé ce jour dans l’ensemble des mosquées du Royaume, les imams ont rappelé aux fidèles que chaque fois que la pluie se faisait rare, le Prophète Sidna Mohammed se tournait vers le Tout-Puissant pour demander la pluie, se repentir et invoquer Allah.

Dans un climat de piété et de recueillement, les fidèles ont imploré le Très-Haut de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures, d’abreuver Ses adorateurs et Ses bêtes, de répandre Sa miséricorde et de redonner la vie à la terre morte, conformément au verset du Saint Coran: « Et c’est Lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré, et répand Sa miséricorde ».

Jeudi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que sur ordre d’Amir Al-Mouminine, le roi Mohammed VI, et au vu des mesures préventives en vigueur pour la lutte contre la pandémie qui empêchent l’accomplissement, comme à l’accoutumée, des prières rogatoires, l’invocation de Dieu pour la demande de la pluie aura lieu vendredi 02 Rajab 1443 H correspondant au 04 février 2022, dans l’ensemble des mosquées du Royaume.