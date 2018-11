Maroc: des présidents de commune risquent gros

Le ministre a déclaré que l’Inspectorat avait déjà traité 1305 dossiers de diverses administrations centrales et régionales, au sein de l’électorat et de la société civile, qui s’occupent de la gestion des affaires locales. Les dossiers des conseillers locaux, de la gestion des intérêts collectifs ainsi que le rôle des autorités locales ont, été, scrupuleusement épluchés.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK