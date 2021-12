Maroc: des internautes continuent de demander l’annulation de l’horaire GMT+1

C’est le débat qui revient à chaque saison hivernale. Bon nombre de Marocains sont pour l’annulation de l’horaire GMT+1, actuellement en vigueur au Maroc, et n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Ces derniers ont appelé le nouveau gouvernement, dirigé par Aziz Akhannouch, à procéder au retour à l’heure légale (GMT), considérant que plusieurs d’entre eux en pâtissent, notamment les élèves et leurs parents.

Les propos du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à propos de l’heure d’été (GMT+1), avaient suscité l’espoir d’une annulation de l’horaire GMT+1. Le responsable avait indiqué que le gouvernement était « en train de réfléchir à cette question qui est l’objet de débat et de discussion ».

De son côté, le militant associatif Abdelali Rami avait déclaré que les élèves quittent la maison dans le noir et se rendorment dans le transport scolaire. Et d’ajouter que la majorité des citoyens allument leurs lumières tôt le matin, et que par conséquent, l’heure supplémentaire n’a aucune utilité.

L’Organisation démocratique du travail (ODT) avait également appelé le gouvernement à revoir et annuler le décret relatif à l’heure supplémentaire et revenir à l’horaire GMT, en raison des effets négatifs du GMT+1 sur la santé des citoyens.

L’organisme syndical avait déploré, dans un communiqué, les effets négatifs de cet horaire sur la santé des employés, appelant le gouvernement à le reconsidérer et à revenir à l’horaire GMT afin de protéger les citoyens, les enfants en particulier.

M.S.