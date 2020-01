Maroc: des inconnus profanent une tombe

Lundi dernier,une tombe a été profanée au cimetière Moulay Bouazza de Khénifra. Les auteurs de cet acte abominable, qu’ils ont perpétré de nuit, ont sorti le cadavre qui s’y trouvait.

Cette profanation a eu un impact indigné et horrifié auprès des visiteurs du cimetière ayant découvert la tombe ouverte, selon une source de Le Site info.

Des associations œuvrant dans la défense des droits de l’Homme sont alors intervenues en adressant une correspondance au procureur général près le Tribunal de première instance de Khénifra. Et ce, afin que la justice diligente une enquête sur cet acte macabre, en identifie les coupables et connaître leurs mobiles.

L’Association Annahda pour la citoyenneté et le développement et l’Association “Yad Al Khayr” pour le développement social et humain sont parmi celles qui ont sollicité l’intervention urgente du procureur général,tant cette profanation a semé terreur et panique au sein de la population locale.

L.A.