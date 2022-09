Maroc: des experts alertent sur une nouvelle vague de coronavirus

A quelques semaines de l’approche de la saison hivernale, plusieurs experts et membres du Comité technique et scientifique, chargé du suivi de la pandémie de la covid-19, ont tenu à alerter les citoyens sur la possible réapparition d’une nouvelle vague de coronavirus, à cette période de l’année. Dans le même cadre , Pr Moulay Said Afif, président de la Société nationale des sciences médicales (SMSM), membre du Comité technique et scientifique, a aussi alerté les citoyens sur la dangerosité de la grippe saisonnière.

Aussi, dans une déclaration à Le Site info, Pr Afif a-t-il affirmé que cette saison automnale et la prochaine saison hivernale risquent de comporter de grands risques sanitaires. Pour cela, il a conseillé aux citoyens de bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière.

Ceci, tout en soulignant que la campagne vaccinale aura lieu à partir de la première semaine du mois d’octobre prochain et que tout le monde doit y adhérer. De même que le praticien a émis ses craintes sur l’apparition d’une nouvelle souche du coronavirus en affirmant: « Si une personne contracte la grippe saisonnière ou un nouveau variant de la covid-19, la situation sera d’un réel et grave danger sanitaire ».

Pr Moulay Said Afif a aussi surtout insisté sur la nécessité pour les personnes âgées de 60 ans, et plus, de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

L.A.